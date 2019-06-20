Американский спецназовец пошел под суд за казнь пленного подростка

Офицер сил специальных операций ВМС США (Navy SEALs) Эдвард Гэллахер пошел под суд по обвинению в военных преступлениях после сообщений его сослуживцев о том, что он убил пленного подростка, якобы работавшего на «Исламское Государство» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в России). Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в 2017 году в Ираке: американские солдаты захватили в плен несовершеннолетнего раненного сторонника ИГ. Согласно показаниям очевидцев, на вид ему было примерно 12 лет, и он испытывал недостаток веса. Гэллахер, имевший компетенцию медика, якобы ударил его ножом в шею, после чего тот скончался.

Защита настаивает на том, что спецназовец надрезал кожу пленника, чтобы провести вентиляцию легких, а в убийстве его обвиняют, чтобы не позволить ему продвинуться по службе. Позиция обвинения слаба еще и по той причине, что никаких доказательств убийства не сохранилось — местонахождение тела неизвестно, вскрытие не проводилось.

Сослуживцев также возмутило, что Гэллахер не выказал никакого расстройства по поводу гибели пленника. По их словам, на вопрос одного из них о случившемся тот ответил: «Это же было ИГИЛовское отребье».

Кроме того, они рассказали, что Гэллахер однажды застрелил гражданского из снайперской винтовки, однако прямых доказательств этого у них тоже нет. По данным агентства, ожидается, что обвиняемый будет полностью оправдан.

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