Главу ВМС США уволили из-за скандального дела с фотографией спецназовца

Министр обороны США Марк Эспер уволил начальника Военно-морских сил (ВМС) США Ричарда Спенсера. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте.

«Полномочия главы ВМС США Ричарда Спенсера были прекращены министром обороны Соединенных Штатов Марком Эспером. Я выражаю Ричарду благодарность за его службу. <...> Я выдвину адмирала и нынешнего посла в Норвегии Кена Брэйтуэйта новым министром ВМС», — написал он.

Поводом для увольнения, по информации The Washington Post, якобы стали действия Спенсера после скандала с пехотинцем Эдвардом Гэллахером. Глава Пентагона Эспер попросил уволить главу ВМС после его тайной просьбы не вмешиваться в дело Гэллахера в обмен на добровольный уход последнего из «Морских котиков» с сохранением звания.

Гэллахера в начале июля признали невиновным в военном преступлении — убийстве раненого пленника из запрещенной в России террористической организации «Исламского государство» в 2017 году, а также по делу о преднамеренном обстреле гражданских лиц. В то же время его сочли виновным в незаконном позировании на снимке с боевиком. По итогам разбирательств военного понизили в звании и лишили некоторых выплат.

Вскоре дело Гэллахера должна рассмотреть специальная комиссия, которая выяснит, останется ли тот в рядах «Морских котиков».

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