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Глава ВМС США опроверг угрозы уволиться из-за спора с Трампом

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Ричард Спенсер
Ричард Спенсер

Начальник Военно-морских сил (ВМС) США Ричард Спенсер не угрожал уйти в отставку, о чем ранее сообщили американские СМИ. Об этом он сам рассказал журналистам на международном форуме по безопасности в Канаде, сообщает Associated Press.

По словам главы ВМС, подобных заявлений он не делал, несмотря на разногласия с президентом США Дональдом Трампом из-за дела морского пехотинца Эдварда Гэллахера. В то же время он признал, что решение вопроса остается на усмотрение главы государства.

«Президент США является главнокомандующим. (...) Он может принимать решения и отдавать распоряжения соответствующим образом», — подчеркнул Спенсер.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Спенсер и глава подразделения сил специальных операций ВМС Navy SEAL («Морские котики») контр-адмирал Коллин Грин грозились уйти в отставку. Поводом для такого заявления якобы стали разногласия с Трампом после скандала с пехотинцем.

Гэллахера в начале июля признали невиновным в военном преступлении — убийстве раненого пленника в 2017 году. В то же время его сочли виновным в незаконном позировании на снимке, а также по делу о преднамеренном обстреле гражданских лиц. По итогам разбирательств военного понизили в звании и лишили некоторых выплат.

Вскоре дело Гэллахера должна рассмотреть специальная комиссия, которая выяснит, останется ли тот в рядах «Морских котиков». Окончательно решение должно принять руководство ВМС. При этом в ситуацию решил вмешаться Трамп: он написал в соцсетях, что руководство Военно-морских сил не может исключить Гэллахера из подразделения.

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Предыстория: Глава ВМС США пригрозил уволиться из-за спора с Трампом
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