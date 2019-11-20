Помпео захотел в отставку

Госсекретарь США Майк Помпео может в скором времени подать в отставку. Об этом сообщил журнал Time со ссылкой на источники в Республиканской партии.

Сообщается, что Помпео якобы планирует покинуть свой пост, чтобы баллотироваться в сенат от штата Канзас в 2020 году. Собеседники издания рассказали, что глава Госдепа намерен выйти в отставку весной будущего года, однако расследование, проводимое в рамках импичмента президента США Дональда Трампа, создает определенные сложности для этого. Подчеркивается, что сам глава внешнеполитического ведомства хочет уйти максимально бесконфликтно. При этом близкие к госсекретарю сотрудники отрицают наличие у него таких планов.

Материалы по теме Дружба по расчету США захотели наладить отношения с Россией. Чем обернется неожиданное потепление?

Среди возможных мотивов, которые заставили Помпео задуматься об уходе, журнал назвал постоянную критику в адрес госсекретаря в связи с тем, что он не отстаивает интересы дипломатов, на которых оказывают давление члены Конгресса. Кроме того, им якобы все чаще недоволен лично Трамп и его ближайшие соратники, которые считают, что госсекретарь должен активнее защищать интересы президента.

Помпео занимает пост госсекретаря с апреля 2018 года. Он неоднократно заявлял, что Россия вмешивалась в выборы президента США, а также что российские спецслужбы могли оказать влияние на исход промежуточных выборов в Конгресс осенью 2018-го. Перед этим он больше года возглавлял ЦРУ, а до этого шесть лет был членом палаты представителей США от избирательного округа Канзаса.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru