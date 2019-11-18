Китай назвал место продолжения холодной войны

В сердце госсекретаря США Майкла Помпео до сих пор идет холодная война, закончившаяся 30 лет назад, — поэтому он настраивает общественное мнение против Китая. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан, сообщает ТАСС.

«Его замечания наполнены идеологическими предубеждениями и неосведомленностью об истории Китая и текущей ситуации в стране. Слухи, которые он распространяет, не выдерживают никакой критики и только рушатся перед лицом фактов. С момента окончания холодной войны прошло более 30 лет, однако боюсь, что холодная война по-прежнему еще идет в сердце господина Помпео», — сказал дипломат.

Он добавил, что Китай надеется на то, что Помпео сменит курс действий: начнет объективно рассматривать отношения двух стран, прекратит «раздувать антикитайские настроения» и будет помогать отношениям двух государств, а не вредить им.

15 ноября сообщалось, что Помпео обвинил Китай в попытках подорвать безопасность НАТО: КНР, по его словам, постоянно проводит кибератаки на структуры альянса.

5 ноября Помпео призвал Пекин прекратить нападки на мусульман-уйгуров: он обвинил китайские власти в том, что они преследуют это религиозно-этническое меньшинство не только в своих границах, но и по всему миру.

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