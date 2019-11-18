США признали законными израильские поселения в оккупированной Палестине

Вашингтон с этого момента считает законными израильские поселения на оккупированных палестинских территориях. Об этом заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео, передает ТАСС

По его словам, администрация Дональда Трампа пересмотрела подход прошлого президента Барака Обамы по израильским поселениям. Отныне строительство израильских гражданских поселений на Западном берегу реки Иордан «не является нарушающим международное право», — сказал глава американской дипломатии.

При этом Помпео отметил, что США не берутся определять окончательную принадлежность Западного берега реки Иордан. По его словам, это должны сделать израильтяне и палестинцы.

Западный берег реки Иордан был оккупирован Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. ООН считает существование еврейских поселений на этой территории незаконным и противоречащим международному законодательству. 23 декабря 2016 года Совбез ООН принял резолюцию с требованием прекратить возведение еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали все члены СБ, кроме воздержавшегося представителя США. Иерусалим отказался следовать данному решению, а вскоре израильский премьер снял запрет на строительство домов в Восточном Иерусалиме.

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