Конгресcвумен ушла в отставку из-за секс-скандала с девушкой

Конгрессвумен — член Демократической партии США Кэти Хилл ушла в отставку после обвинений в сексуальных отношениях с сотрудниками ее офиса. Об этом сообщает Politico.

В свою очередь, Хилл в Twitter заявила, что «с болью в сердце» принимает такое решение. Дело в отношении Хилл расследует комитет по этике палаты представителей из-за сведений о сексе с подчиненным, который работает в Конгрессе, однако она это отрицает. В то же время Хилл признала и извинилась за «неприемлемые сексуальные отношения» с девушкой из ее предвыборного штаба.

Демократка также обвинила своего бывшего мужа в раскрытии этой истории и публикации откровенных фото в сети, назвав это местью за тяжелый развод. Отмечается, что Хилл пророчили большое будущее в партии. Она является открытой бисексуалкой.

12 июля стало известно, что Александр Акоста, занимавший пост министра труда США, подал в отставку. Это произошло на фоне скандала вокруг сделки, которую прокуроры в 2008 году заключили с миллиардером Джеффри Эпштейном, обвиняемым в сексуальных преступлениях.

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