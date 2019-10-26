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В США отказались выделять средства на участие России в G7

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В Конгресс США внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий выделять средства на участие России в заседаниях G7 или воссоздание G8 с Россией. Инициатором стала член Демократической партии Кэти Хилл, сообщает RT.

В тексте документа говорится, что официальные лица, относящиеся к правительству США, не должны использовать свое положение, чтобы содействовать возвращению России в «группу восьми».

Ранее, 17 октября, в Белом доме заявили, что Россия может принять участие в саммите G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года, но как отдельный участник. Там же отметили, что дискуссия о восстановлении формата G8 с участием России продолжается, но решение будет принято позже.

В Кремле ответили, что с удовольствием рассмотрят приглашение, если оно поступит. После ознакомления с формулировкой предложение можно будет оценивать, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия входила в G8 до присоединения Крыма в марте 2014 года. После этого лидеры остальных стран «восьмерки» (Франции, Великобритании, США, Германии, Японии, Италии и Канады) отказались приезжать на саммит в Сочи, проведя встречу в Брюсселе без участия Москвы. Также было решено больше не проводить встречи в формате G8.

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