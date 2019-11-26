Трамп захотел помощи военных преступников на выборах

Президент США Дональд Трамп планирует призвать помилованных военных преступников помочь ему в предвыборной кампании 2020 года. Об этом сообщает Daily Beast.

По данным портала, некоторые из помилованных военнослужащих, ранее обвиненных в военных преступлениях, могут помогать Трампу на президентских выборах 2020 года. Их хотят привлечь в качестве специальных гостей в его избирательной кампании. Среди таких возможных участников называются имена Клинта Лоранса, Мэтью Голстина и Эдварда Гэллахера.

Лейтенант Клинт Лоранс в 2013 году был приговорен к 19 годам тюрьмы. Его обвиняли в том, что он приказывал своим солдатам открыть огонь по трем безоружным афганцам (в результате двое из них погибли). Лоранса помиловали 15 ноября.

Майор спецназа Мэтью Голстин должен был предстать перед судом за убийство другого безоружного афганца. Голстин не признал своей вины.

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Эдварда Гэллахера в начале июля признали невиновным в военном преступлении — убийстве раненого пленника из террористической группировки «Исламского государство» (ИГ, запрещена в России) в 2017 году, а также по делу о преднамеренном обстреле гражданских лиц. В то же время его сочли виновным в незаконном позировании на снимке с убитым боевиком. По итогам разбирательств военного понизили в звании и лишили некоторых выплат.

Полагают, что из-за помилования Гэллахера вчера, 25 ноября, был уволен начальник Военно-морских сил (ВМС) США Ричард Спенсер. Глава Пентагона Марк Эспер якобы попросил уволить главу ВМС после его тайной просьбы не вмешиваться в дело Гэллахера в обмен на добровольный уход последнего из «Морских котиков» с сохранением звания.

Подчеркивается, что несмотря на то, что правые СМИ представили этих военных как мучеников, гонимых политкорректностью, их помилование считается неоднозначным шагом даже в глазах сторонников Трампа.

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