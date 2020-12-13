Хакеры взломали систему Минфина США

Группа хакеров, поддерживаемая иностранным правительством, взломала систему Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и сумела украсть их данные. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По информации собеседника агентства, масштаб взлома оказался настолько серьезным, что в субботу, 12 декабря, в Белом доме состоялось заседание Совета национальной безопасности США.

Как заявил агентству представитель Совета безопасности Белого дома Джон Уллиот, американское правительство осведомлено об инциденте и «принимает все необходимые шаги для выявления и устранения любых возможных проблем, связанных с этой ситуацией».

В разведсообществе США опасаются, что совершившие атаки хакеры могли использовать аналогичный способ для взлома других правительственных учреждений.

В конце октября хакеры украли со счета Республиканской партии США в штате Висконсин 2,3 миллиона долларов, которые предназначались для предвыборной кампании президента страны Дональда Трампа. Они смогли воспользоваться этим, послав похожий на реальный запрос для получения денег. Известно, что расследованием произошедшего занимается ФБР.