Мир
 
Последние новости
Врач рассказал о жалобах пациентов спустя месяцы после перенесенного COVID-19
«Арсенал» из-за автогола капитана проиграл третий матч АПЛ подряд
«Лестер» разгромил аутсайдера АПЛ и вышел на третье место
Пресс-секретарь Пашиняна прокомментировала слухи о его отставке
Оценены данные о способности зубной пасты уничтожать COVID-19 за две минуты
В США дали «зеленый свет» вакцинации от коронавируса
В США одобрили применение вакцины Pfizer в чрезвычайных обстоятельствах
Пашинян рассказал о визите министра обороны Армении в Москву
Раскрыты подробности стрельбы из Maybach в центре Москвы
Россиянин пресек наглый флирт хозяина отеля в Турции с женой и поделился опытом
Новости партнеров
Прослушать новость

Хакеры взломали систему Минфина США

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: pixabay.com

Группа хакеров, поддерживаемая иностранным правительством, взломала систему Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и сумела украсть их данные. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По информации собеседника агентства, масштаб взлома оказался настолько серьезным, что в субботу, 12 декабря, в Белом доме состоялось заседание Совета национальной безопасности США.

Как заявил агентству представитель Совета безопасности Белого дома Джон Уллиот, американское правительство осведомлено об инциденте и «принимает все необходимые шаги для выявления и устранения любых возможных проблем, связанных с этой ситуацией».

В разведсообществе США опасаются, что совершившие атаки хакеры могли использовать аналогичный способ для взлома других правительственных учреждений.

В конце октября хакеры украли со счета Республиканской партии США в штате Висконсин 2,3 миллиона долларов, которые предназначались для предвыборной кампании президента страны Дональда Трампа. Они смогли воспользоваться этим, послав похожий на реальный запрос для получения денег. Известно, что расследованием произошедшего занимается ФБР.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Тысячи сейфов с посылками россиян оказались открыты из-за хакеров
Предсказаны главные мишени хакеров в 2021 году
Журналист проник на секретную видеоконференцию министров обороны ЕС и прервал ее
Хакеры украли данные 657 тысяч клиентов риелторской фирмы