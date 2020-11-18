Хакеры украли данные 657 тысяч клиентов риелторской фирмы

В Японии хакеры атаковали крупную риелторскую компанию Token Corporation, украв личные данные 657 тысяч клиентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство «Киодо».

Преимущественно хакерам досталась информация о пользователях сервиса по подбору жилья в аренду. Украденные данные содержат имена, адреса, телефоны, даты рождения граждан, но в них нет номеров кредитных карт, уточняет агентство. Token Corporation обнаружила несанкционированное подключение еще в октябре, но известно о нем стало только сейчас.

В последнее время в Японии активизировались хакеры, отмечает РИА Новости. Они атакуют серверы компаний разного профиля, похищают личные данные или зашифровывают файлы, требуя заплатить за их расшифровку.

В августе 2020-го хакеры выставили на продажу в даркнете личные данные миллиона россиян. На тематических форумах база на 1,1 миллиона строк продавалась по 1,5 доллара за каждую и пользовалась спросом. При этом информацию можно было купить оптом — по доллару за каждую строку, в которой указывались номера и серии паспортов граждан.

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