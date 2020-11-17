Главным по безопасности в Twitter назначен хакер из Культа мертвой коровы

Главой службы безопасности Twitter назначен специалист по сетевой безопасности Пейтер Затко, являющийся одним из ключевых членов образованной в 1980-е годы хакерской и медиагруппировки Культ мертвой коровы (Cult of the Dead Cow). Об этом сообщает телеканал NBC.

Затко известен под хакерским псевдонимом Мадж (Mudge), он прославился своими достижениями в рамках хакерского объединения L0pht.

Twitter уполномочил Затко предлагать изменения в структуре и методах работы социальной сети, при этом он будет подчиняться непосредственно генеральному директору компании Джеку Дорси. Однако управление безопасностью специалист сможет взять на себя только после истечения двухмесячной проверки.

49-летний Затко до назначения курировал безопасность в системе электронных платежей Stripe, перед этим работал в отделе передовых технологий Google. Также он занимался исследованиями в области кибербезопасности для федерального агентства DARPA, находящегося в подчинении Пентагона.

Ранее в ноябре сообщалось, что социальная сеть Twitter лишит привилегий аккаунт президента США Дональда Трампа 20 января 2021 года, после инаугурации избранного главы государства демократа Джозефа Байдена.