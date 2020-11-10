От Twitter потребовали разблокировать аккаунт «Комитета защиты нацинтересов»

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Twitter разблокировать доступ к аккаунту «Комитета защиты национальных интересов». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Материалы по теме «Они выстраивают альтернативную реальность» YouTube блокирует и удаляет пользователей из России. Как с этим бороться? Разделяй, не властвуй WhatsApp и YouTube хотят отобрать у владельцев. Зачем это властям США и как поможет пользователям?

В ведомстве подчеркнули недопустимость ограничения права россиян на доступ к объективной и достоверной информации. В заявлении Роскомнадзора отмечается, что заблокированные материалы являются независимым расследованием фактов иностранного финансирования политической деятельности организаций в России.

«Их блокировка — попытка сокрытия истинных мотивов действий НКО и СМИ, выступающих в роли иностранных агентов», — говорится в сообщении.

Аккаунт «Комитета защиты национальных интересов» в Twitter был заблокирован после публикации расследования организации о том, что Европейская комиссия намерена выделить 900 миллионов рублей на построение в России и мире сети правозащитных хабов, пишут «Известия». В комитете, комментируя действия социальной сети, отметили, что Twitter создает препятствия распространению важной информации.

Ранее Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Минцифры России ввести для иностранных интернет-компаний штрафы от 10 миллионов рублей за цензурирование российских СМИ. В письме приводились данные Роскомнадзора, согласно которым Facebook, Google и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и «Россия 1».