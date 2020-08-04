Хакеры выставили на продажу в даркнете личные данные миллиона россиян

Паспортные данные более миллиона россиян, принимавших участие в голосовании по Конституции, выставили на продажу в даркнете. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, на тематических форумах база на 1,1 миллиона строк продается по 1,5 доллара за каждую и пользуется спросом. При этом информацию можно купить оптом — по доллару за каждую строку, в которой указаны номера и серии паспортов избирателей. Продавец указывает, что база «полностью свежая».

В переписке с корреспондентом издания он пояснил, что сами по себе номера паспортов бесполезны, но вместе с другими данными могут представлять интерес. Продавец рассказал, что ему удалось продать уже 30 тысяч строк. Большой спрос он объяснил актуальностью информации.

Общероссийское голосование проходило с 25 июня по 1 июля включительно. Конституционные изменения поддержали 77,92 процента проголосовавших. Впервые о необходимости внести изменения в Основной закон, принятый в 1993 году, Владимир Путин заявил в январе. Тогда же он пообещал, что изменения внесут только после одобрения большинства.