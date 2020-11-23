Предсказаны главные мишени хакеров в 2021 году

Главными киберугрозами 2021 года будут политический кибершпионаж, атаки через 5G и целевые атаки на работающих на удаленке сотрудников. Основные мишени хакеров и инструменты, которые они будут использовать, перечислены в прогнозе исследовательского центра GReAT «Лаборатории Касперского».

Специалисты предсказывают, что ключевой может стать угроза кражи данных жертв с последующей их продажей группам хакеров, готовящих целевые кибератаки. Цель таких манипуляций — проникнуть в сеть компании и заразить устройства.

«Атакующие продолжат применять такие схемы при проведении сложных целевых кампаний», — считают эксперты. В «Лаборатории Касперского» подчеркнули, что организациям следует тщательно проверять любое вредоносное ПО и принимать меры на каждом компьютере, в котором обнаружат опасность.

Из-за тренда на удаленную работу злоумышленники теперь сосредоточатся на эксплуатации уязвимостей сетевых устройств, чтобы собирать учетные данные пользователей. По словам специалистов, хакеры будут шифровать данные конкретной организации и требовать от нее крупный выкуп.

По прогнозу исследовательского центра, в следующем году власти разных стран все чаще будут открыто заявлять о причастности конкретной группы к атаке. Специалисты считают, что раскрытие информации через официальные каналы поможет в борьбе с кибершпионажем. Исследователи замечают, что с развитием популярности технологии 5G в 2021 году злоумышленники станут активнее искать в ней бреши и использовать их в корыстных целях.

Ранее «Лаборатория Касперского» зафиксировала рост популярности мошеннических опросов в интернете. За первые восемь месяцев 2020 года было выявлено более 2,5 тысячи мошеннических сайтов с платными опросами — в 2,6 раза больше, чем в прошлом году.