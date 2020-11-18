Мошенники придумали новый способ обмануть россиян перед «Черной пятницей» с помощью акций и предложений от крупных банков и ритейлеров, пишет РИА Новости.

Так, злоумышленник звонит под видом сотрудника одного из крупнейших банков с информацией о выгодном кредитном предложении. В ходе разговора мошенник пытается выяснить данные баковских карт собеседника.

Старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова рассказала, что злоумышленники предлагают различные банковские продукты с большими скидками, например, предложения оформить кредитные карты с хорошим процентом дохода, увеличенный кешбэк по картам, снижение процента по кредиту.

Ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов посоветовал россиянам в таком случае перезвонить на официальный номер банка и уточнить о наличии акций. Также он напомнил, что никому нельзя сообщать одноразовый код, который приходит для подтверждения платежа.

Ранее пресс-служба столичного главка МВД предупредила москвичей о новом виде мошенничества на кассах в супермаркетах. Суть мошеннической схемы заключается в том, что в магазине к покупателю из очереди подходит человек и предлагает заплатить за покупки картой, а взамен получить деньги наличными. Мошенники объясняют свою просьбу тем, что банкомат не работает, а им срочно необходимы деньги.