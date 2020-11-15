Эксперт предупредил о возможности узнать личные данные по номеру телефона

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в беседе с агентством «Прайм» перечислил россиянам сведения, которые мошенники могут узнать по номеру телефона.

По его словам, номер телефона дает мошенникам больше личной информации, чем может показаться. Так, они могут выяснить имя и паспортные данные, а уже по ним выяснить, владеет ли человек недвижимостью или автомобилями, следовательно, оценить уровень благосостояния потенциальной жертвы.

«Угрозы постоянно пополняются за счет увеличения количества агентов, участвующих в обработке данных, технологий обработки данных и геометрическом росте сложности выполнять контроль безопасности данных», — предупредил эксперт.

При этом большая часть баз данных с личной информацией есть в открытом доступе и нередко попадает к мошенникам. Полностью защититься от этого поможет электронный паспорт либо двухфакторная авторизация к важным сервисам, пояснил Щельцин.

Ранее начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов заявил, что телефонные мошенники на сегодняшний день хорошо изучили, как работают банки и как их сотрудники разговаривают с клиентами. По его словам, все чаще встречаются случаи, когда мошенники звонят и спрашивают только о том, карты каких банков есть у потребителя. Эксперт пояснил, что такой звонок может являться предварительным сбором информации для планомерной целевой атаки.