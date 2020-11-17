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Москвичей предупредили о новом виде мошенничества в магазинах

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Пресс-служба столичного главка МВД предупредила москвичей о новом виде мошенничества на кассах в супермаркетах. Об этом сообщает ТАСС.

Суть мошеннической схемы заключается в том, что в магазине к покупателю из очереди подходит человек и предлагает заплатить за покупки картой, а взамен получить деньги наличными. Мошенники объясняют свою просьбу тем, что банкомат не работает, а им срочно необходимы деньги.

Как пояснили в полиции, карты, которыми мошенники оплачивают покупки, были ими ранее похищены, а пин-код им не известен. В результате они расплачиваются чужими деньгами, получая взамен реальные деньги.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники начали использовать новый способ обмана клиентов банка. Компания «Инфосистемы Джет» зафиксировала несколько десятков попыток увести деньги с использованием усложненной схемы мошенничества на основе методов социальной инженерии в течение последних двух недель.

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