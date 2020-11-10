Российские мошенники похитили деньги покупателей квартир и получили сроки

В Красноярске суд вынес приговор местным жителям Владимиру Тарасову и Наталье Касумовой, которые признаны виновными по статье 159 УК России («Мошенничество»). Тарасов получил срок в 4,5 года колонии общего режима, Касумову приговорили к четырем годам, сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, на участке земли под индивидуальное жилое строение Тарасов организовал строительство многоквартирного дома. В период с января 2015 по январь 2018 года подсудимый и его сообщница Касумова, руководитель агентства недвижимости, выставили квартиры на продажу, а затем похитили средства покупателей 24 квартир в том же доме на общую сумму свыше 19 миллионов рублей. Также суд установил, что в августе 2014 года подсудимый похитил денежные средства одного из покупателей квартиры в сумме более 1 миллиона рублей.

Суд наложил арест на два земельных участка мошенника, а также земельный участок и автомобиль его сообщницы.

17 октября сообщалось, что главу администрации Выборгского района Геннадия Орлова, подавшего в отставку 16 октября, заподозрили в мошенничестве на сумму более чем 700 миллионов рублей.