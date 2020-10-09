Подозреваемый в мошенничестве топ-менеджер банка «Траст» арестован

В Москве завершилось судебное заседание об избрание меры пресечения подозреваемому в мошенничестве топ-менеджеру банка «Траст» Михаилу Хабарову. Об этом в пятницу, 9 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Пресненского суда столицы.

По данным суда, подозреваемый — первый заместитель председателя правления, главный исполнительный директор банка, на время следствия отправлен в СИЗО. Он будет находиться под арестом до 30 ноября. В течение трех дней защита Хабарова может обжаловать это решение.

Ранее 9 октября сообщалось, что во время судебного заседания следователь рассказал о попытке подозреваемого скрыться в Объединенных Арабских Эмиратах.

Михаила Хабарова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере после допроса в Следственном комитете России. Сотрудники правоохранительных органов допросили Хабарова по уголовному делу о хищении почти 842 миллионов рублей у владельца «Деловых линий» Александра Богатикова. Подозреваемый своей вины не признает.