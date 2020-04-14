Мамут погасил кредит банка непрофильных активов «Траст» на 62 миллиона евро

Бизнесмен Александр Мамут полностью погасил долг перед банком непрофильных активов «Траст» в рамках реструктурированного ранее кредита. Банк получил порядка 62 миллионов евро.

Банк непрофильных активов «Траст» заключил соглашение с Александром Мамутом о реструктуризации кредита на сумму около 62 миллионов евро с условием полного погашения долга до 30 апреля 2020 года. Обязательства были полностью исполнены.

«В соответствии с условиями кредитного соглашения с банком непрофильных активов «Траст» и за счет средств от продажи моей компании Kopter AG (швейцарский производитель гражданских вертолетов) итальянской компании с государственным участием Leonardo (бывшая Augusta-Westland) я вернул в банк порядка 62 миллиона евро. Конечно, время сейчас тяжелейшее, но долг платежом красен», — заявил добавил бизнесмен Александр Мамут.

В 2019 году Rambler Group, совладельцем которой является Александр Мамут, полностью погасила долг перед банком непрофильных активов «Траст» в размере 3,3 миллиарда рублей.

«В рамках соглашения мы договорились о полном, без дисконтов погашении кредита. Совместно с заемщиком разработали устраивающие обе стороны график выплат. И, несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, долг был полностью погашен. Все остальные обязательства перед банком также исполняются», — прокомментировал первый заместитель президента — председателя правления, главный исполнительный директор банка непрофильных активов «Траст» Михаил Хабаров.