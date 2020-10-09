Топ-менеджера банка «Траст» уличили в желании скрыться от следствия в ОАЭ

Подозреваемый в мошенничестве главный исполнительный директор банка «Траст» Михаил Хабаров хотел скрыться от следствия и улететь в ОАЭ. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает ТАСС

По данным агентства, об этом стало известно со слов следователя во время судебного заседания об избрании подозреваемому меры пресечения. Следователь заявил, что Хабаров забронировал билет в ОАЭ, осознавая тяжесть своего преступления, ответственности за которое он надеялся избежать. Об этом узнали во время обыска в жилище топ-менеджера. Выяснилось, что по его загранпаспорту был забронирован билет на 9 октября в Дубай.

8 октября сообщалось, что Хабарова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере после допроса в Следственном комитете России. Сотрудники правоохранительных органов допросили Хабарова по уголовному делу о хищении почти 842 миллионов рублей у владельца «Деловых линий» Александра Богатикова. 8 октября в рамках этого дела проводились обыски в доме топ-менеджера. Хабаров вину не признает.

Михаил Хабаров был назначен на должность главного исполнительного директора (CEO) «Траста» в мае 2019 года.