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Главу крупного банка задержали после доноса Путину

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Задержанию мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина предшествовало письмо в ФСБ конкурсного управляющего банка — Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Заявлению АСВ предшествовало письмо председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной президенту России Владимиру Путину, но его содержание и адресат на суде не разглашались. В письме АСВ сообщалось, что за время конкурсного производства обнаружили действия, содержащие признаки преступления, «выразившиеся в хищении принадлежащего банку имущества под видом выдачи кредитов юридическим лицам». С 29 декабря 2016 года по 30 марта 2017 года «Югра» заключила договоры кредитования с «Билдинг групп», «Востоком», «Главтехкомплектом» и «Капстроем».

В общей сложности компании получили 7,83 миллиарда рублей, которые были перечислены на открытый в банке счет АО «Каюм нефть» и затем использовались в его интересах. После отзыва у «Югры» лицензии заемщики не стали выплачивать кредит, размер непогашенного основного долга составляет, по оценке АСВ, 7,58 миллиарда рублей.

В письме также отмечено, что, хотя кредиты были выданы под обеспечение, его ликвидность не гарантирует возврат средств. Залоги по кредиту «Билдинг групп» предоставила компания «Хортица». Это сооружения нефтяных месторождений на Мултановском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе, лицензии на которое «Хортица» лишилась в декабре 2017 года.

Залогом по кредиту «Главтехкомплекта» было недвижимое имущество АО «Северная звезда», «Рентэстейтгрупп» и «Солоренту», все эти компании аффилированы с Хотининым, а залоговая стоимость недвижимости не покрывает кредит. По двум другим кредитам были заключены договоры о предоставлении гарантийных депозитов, но в дальнейшем их расторгли.

По мнению АСВ, под видом кредитов было совершено хищение у «Югры», в результате банк получил ущерб на 5,8 миллиарда рублей (размер непогашенной задолженности минус обеспечение на 1,71 миллиарда рублей). В АСВ также сообщили, что это не единственный эпизод противозаконной деятельности в банке «Югра», по остальным еще идет работа.

Басманный суд Москвы отпустил Хотина под домашний арест 19 апреля. Его задержали сотрудники ФСБ и МВД по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 160 УК России («Присвоение или растрата»). Дело возбуждено по факту хищения денежных средств банка «Югра» в сумме 7,5 миллиарда рублей.

Банк «Югра», основанный в 1990 году в Тюменской области, является одним из крупнейших банков, когда-либо испытывавших проблемы в российском финансовом секторе. В 2017 году ЦБ отобрал у «Югры» лицензию, а осенью 2018-го организация была объявлена банкротом.

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