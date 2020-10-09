Топ-менеджера банка «Траст» задержали по подозрению в мошенничестве

Исполнительного директора банка непрофильных активов «Траст» Михаила Хабарова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере после допроса в Следственном комитете России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката топ-менеджера банка Владимира Слащева.

«Пресненский суд рассмотрит вопрос о его аресте. О помещении Хабарова под стражу ходатайствует следствие», — отметил юрист. По словам Слащева, «в данном деле гражданско-правовой спор перевели в уголовно-правовое русло».

Сотрудники правоохранительных органов допросили Хабарова по уголовному делу о хищении почти 842 миллионов рублей у владельца «Деловых линий» Александра Богатикова. 8 октября в рамках этого дела проводились обыски в доме топ-менеджера. Хабаров вину не признает.

Михаил Хабаров был назначен на должность главного исполнительного директора (CEO) в мае 2019 года.