Бывшие руководители московского банка задержаны за многомиллионную растрату

Следственный комитет России задержал трех бывших руководителей коммерческого банка «Единственный» в Москве, сообщила «Ленте.ру» Светлана Петренко, официальный представитель СКР.

Она уточнила, что задержаны председатель правления Никита Шестаков, его первый заместитель Павел Сычев и директор кредитного департамента Станислав Ялымов. Они обвиняются в многомиллионной растрате, совершенной организованной группой.

«По версии следствия, руководители КБ "Единственный" в 2013–2015 годах выдали кредиты на сумму более 900 миллионов рублей компаниям, которые в тот момент не вели реальной хозяйственной деятельности. Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте всех обвиняемых», — сказала Петренко.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, руководство банка сознательно выводило деньги через подставные фирмы-«однодневки», а затем, скорее всего, обналичивало и выводило за рубеж. Однако в настоящее время найти следы этих средств не удалось. Кроме задержанных, подозреваемыми по делу проходят еще несколько сотрудников банка.

КБ «Единственный» занимал 772 строчку в рейтинге банков, головной офис располагался в доме 8 строение 1 на Лужнецкой набережной — рядом со спорткомплексом «Лужники», в том же здании, что и Олимпийский комитет России. Лицензия у него была отозвана 24 апреля 2015 года. Но уже с начала 2014 года контролирующие органы неоднократно предупреждали КБ «Единственный» о высокорисковой кредитной политике.

В апреле 2018 года Агентство по страхованию вкладов обратилась с иском в арбитраж, требуя взыскать с членов Совета директоров и правления банка «Единственный» Никиты Шестакова, Павла Сычева, Натальи Велицкой, Ирины Абрамовой и Анатолия Иванова 1 миллиард 115 миллионов рублей.

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