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В Москве задержали бывшего председателя правления Фондсервисбанка

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В Москве задержаны бывший председатель правления Фондсервисбанка и его заместитель, подозреваемые в хищении свыше 1,3 миллиарда рублей. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает пресс-служба МВД.

«По имеющейся информации, указанные лица с декабря 2014 года по март 2015 года заключили ряд фиктивных кредитных договоров с руководителями подконтрольных коммерческих организаций, в результате чего вывели свыше 1,3 миллиарда рублей из активов банка и впоследствии похитили», — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, в ходе обыска «были изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, а также наличные денежные средства в сумме около 1 миллиона долларов».

Задержанным предъявлено обвинение в растрате денежных средств банка в особо крупном размере, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

9 марта в московском главке МВД сообщили, что руководителю одного из российских банков предъявлено обвинение в хищении 1,35 миллиарда рублей. О какой именно кредитной организации идет речь, в полиции не уточнили.

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