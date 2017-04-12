В Москве двух бывших банкиров задержали по делу о хищении на миллиард рублей

МВД раскрыло схему хищения активов коммерческого банка на сумму более одного миллиарда рублей, в реализации которой подозреваются его бывшие руководители. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

«По имеющейся информации, в декабре 2015 года (...) топ-менеджеры банка (...) выдали заведомо невозвратные и материально не обеспеченные кредиты подконтрольным коммерческим организациям, так называемым "техническим заемщикам", на общую сумму свыше одного миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Как отмечают в МВД, на территории московского региона сотрудниками полиции проведено 18 обысков, в ходе которых изъяты бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи, иные предметы и документы, содержащие сведения о противоправной деятельности фигурантов. Двое бывших заместителей председателя правления банка задержаны и по решению суда помещены под стражу.

9 марта в московском главке МВД сообщили, что руководителю одного из российских банков предъявлено обвинение в хищении 1,35 миллиарда рублей. При этом о какой именно кредитной организации идет речь, в полиции не уточнили.