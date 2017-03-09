Главу одного из российских банков обвинили в хищении 1,35 миллиарда рублей

Руководителю одного из российских банков предъявлено обвинение в хищении 1,35 миллиарда рублей. Сообщение об этом размещено в четверг, 9 марта, на официальном сайте московского главка МВД. О какой именно кредитной организации идет речь, не уточняется.

Дело ведется по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Обвиняемый, по сведениям полиции, заручился поддержкой неустановленных пока лиц, чтобы использовать схему с выводом средств путем покупки подложных векселей сторонних фирм.

Далее, игнорируя установленный порядок проверки контрагента сделки и действуя тем самым вопреки интересам своего банка, он заключал от его имени договоры купли-продажи таких векселей. При этом сам же одобрял эти сделки от имени кредитного комитета банка.

Действия им совершались, подчеркивается в сообщении, как единоличным исполнительным органом банка, владеющим всей информацией о финансовом положении и качестве активов кредитной организации.

Подобным образом обвиняемый приобрел за средства банка подложные векселя на общую сумму свыше 1,35 миллиарда рублей.