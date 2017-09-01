Руководителей столичного банка признали виновными в хищении 457 миллионов рублей

Бывшего председателя совета директоров и руководителя банка в Москве признали виновными в хищении более 457 миллионов рублей. Соответствующее решение вынес Замоскворецкий районный суд столицы, сообщили в пятницу, 1 сентября, в пресс-службе московского главка МВД. Название банка в полиции не уточняется.

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Как установило следствие, осужденные организовали заключение кредитных договоров с подконтрольными фиктивными организациями и физическими лицами, в том числе с целью реструктуризации и рефинансирования ранее выданных и непогашенных кредитов. В результате соучастники получили право распоряжаться по своему усмотрению полученными средствами в размере свыше 457 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). В главке уточнили, что в отношении бывшего владельца банка была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении его соучастницы — в виде домашнего ареста. «Кроме того, бывшему председателю правления было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ ("Мошенничество")», — отметили в полиции.

31 июля сообщалось, что Следственный комитет России объявил в федеральный розыск собственника «Банковского дома» Евгения Лыкова. Мужчина подозревается в хищении из кредитной организации 600 миллионов рублей.