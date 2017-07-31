Подозреваемого в мошенничестве собственника «Банкирского дома» объявили в розыск

Следственный комитет объявил в федеральный розыск собственника «Банковского дома» Евгения Лыкова, подозреваемого в хищении из своей кредитной организации 600 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

В июле банкир был вызван к следователю для предъявления ему обвинения, но не пришел без указания причин.

По данным следствия, Лыков ввел в заблуждение сотрудников «Банкирского дома», зачислив 600 миллионов рублей на свои счета на основании фиктивных приходных кассовых ордеров. Для сокрытия образовавшегося в результате хищения денег кассового разрыва было оформлено более 1000 фиктивных договоров о предоставлении кредитов физическим лицам без их ведома. В связи с этим некоторые клиенты банка не могут получить свои вклады из-за встречных требований «Банкирского дома» по этим кредитам.

«Банкирский Дом» был зарегистрирован в 1994 году в Санкт-Петербурге. 3 марта 2016 года ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации, выявив крупную недостачу наличных денежных средств и капитала у банка, пишет сайт «Банки.ру». Агентство по страхованию вкладов выявило там недостачу в 1,4 миллиарда рублей.