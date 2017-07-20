Финансы
 

ЦБ отозвал лицензию у московского Межтопэнергобанка

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Заголовок: Межтопэнергобанк закрыл часть офисов из-за проблем с ликвидностью Описание: Россия. Москва. 4 июля 2017. Головной офис Межтопэнергобанка на улице Садово-Черногрязской. Межтопэнергобанк, объявивший о проблемах с ликвидностью, закрыл часть своих офисов, остальные работают только в консультационном режиме. Александр Щербак/ТАСС

ЦБ отозвал лицензию у столичного Межтопэнергобанка. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте регулятора в четверг, 20 июля.

Банк России сообщает, что финансовая организация размещала деньги в низкокачественные активы (в том числе — в строительной и инвестиционной сферах), и неадекватно оценивала принимаемые кредитные риски. «При этом банк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность», — указывает регулятор.

Кроме того, кредитное учреждение не соблюдало требования антиотмывочного законодательства, а руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. «Более того, в их действиях прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов», — отметил ЦБ.

Согласно данным отчетности, Межтопэнергобанк занимал 108 место по размеру активов в банковской системе страны. Входил в систему страхования вкладов.

Ранее, 13 июля, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет добиваться полного вывода недобросовестных игроков с банковского рынка, а его очищение является залогом здоровой конкуренции.

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