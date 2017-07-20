ЦБ отозвал лицензию у московского Межтопэнергобанка

ЦБ отозвал лицензию у столичного Межтопэнергобанка. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте регулятора в четверг, 20 июля.

Банк России сообщает, что финансовая организация размещала деньги в низкокачественные активы (в том числе — в строительной и инвестиционной сферах), и неадекватно оценивала принимаемые кредитные риски. «При этом банк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность», — указывает регулятор.

Материалы по теме Зачистка в секторе Накроет ли Россию новой волной банковского кризиса

Кроме того, кредитное учреждение не соблюдало требования антиотмывочного законодательства, а руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. «Более того, в их действиях прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов», — отметил ЦБ.

Согласно данным отчетности, Межтопэнергобанк занимал 108 место по размеру активов в банковской системе страны. Входил в систему страхования вкладов.

Ранее, 13 июля, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет добиваться полного вывода недобросовестных игроков с банковского рынка, а его очищение является залогом здоровой конкуренции.