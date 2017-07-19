Попавший под санацию «Пересвет» оказался вторым по прибыли банком России

За первое полугодие 2017 года чистая прибыль санируемого банка «Пересвет» составила 71,6 миллиарда рублей. По данному показателю финансовая организация оказалась на втором месте в России после Сбербанка (317 миллиардов рублей). Об этом свидетельствует отчетность кредитного учреждения, размещенная на сайте ЦБ.

«Причина столь большого финансового результата "Пересвета" носит чисто "бумажный", бухгалтерский характер и связана с чистыми доходами от восстановления резервов на возможные потери в размере 57,1 миллиарда рублей», — пояснил агентству «Прайм» начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий.

Он добавил, что доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности составили 14 миллиардов рублей. Оно было осуществлено в рамках схемы bail-in — спасения банка за счет кредиторов.

Ранее, 4 июля, финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (РПЦ) вышло из списка аффилированных с «Пересветом» лиц.

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В июне в результате проведенной дополнительной эмиссии крупнейшим акционером «Пересвета» стал выкупивший вновь выпущенные акции Всероссийский банк развития регионов, получивший долю в 99,9 процента в уставном капитале.

19 апреля Банк России сообщил о старте процедуры финансового оздоровления «Пересвета». В ней поучаствовали 70 кредиторов.

В октябре 2016 года ЦБ ввел в банке временную администрацию сроком на шесть месяцев. Тогда же финансовая организация перестала публиковать отчетность. На тот момент «Пересвет» занимал 41-е место в банковской системе России по размеру активов. Более 49 процентов акций принадлежало Московскому патриархату Русской православной церкви, 24 процента — Торгово-промышленной палате.