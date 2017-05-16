Капитал «Пересвета» нарастят с 1 рубля до 10 миллионов

Временная администрация по управлению банком «Пересвет» 15 мая приняла решение увеличить уставный капитал банка с 1 рубля до 9 миллионов 999 тысяч 955 рублей. Об этом сообщает Rambler News Service. Докапитализация будет проведена путем дополнительной эмиссии акций кредитной организации.

Покупателем всего объема эмиссии , выступает санатор «Пересвета» — Всероссийский банк развития регионов (ВБРР).

21 апреля временная администрация решила уменьшить размер уставного капитала финансовой организации с 1,91 миллиарда рублей до 1 рубля. Таким образом, доли нынешних акционеров «Пересвета», крупнейшими из которых являются РПЦ и Торгово-промышленная палата, размываются до 0,00001 процента

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По данным Банка России, в процедуре спасения «Пересвета» участвуют около 70 кредиторов, которые выразили готовность вложить в совокупности 69,7 миллиарда рублей. Еще 66,7 миллиарда рублей Центробанк обещал выделить в виде кредита.

Временную администрацию сроком на шесть месяцев ввели в «Пересвете» в октябре 2016 год. У банка были обнаружены проблемы с ликвидностью.