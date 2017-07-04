Церковь вышла из банка «Пересвет»

Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (РПЦ) вышло из списка аффилированных с банком «Пересвет» лиц. Об этом сообщается в материалах кредитной организации.

РПЦ покинула список 22 июня в связи с уменьшением ее доли, размер которой упал ниже 20 процентов от уставного капитала.

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23 июня в результате проведенной дополнительной эмиссии крупнейшим акционером «Пересвета» стал выкупивший вновь выпущенные акции Всероссийский банк развития регионов, получивший долю в 99,9 процента в уставном капитале.

19 апреля Банк России сообщил о старте процедуры финансового оздоровления «Пересвета». В ней участвуют 70 кредиторов. Они добровольно конвертируют средства, размещенные в банке — 69,7 миллиарда рублей, — в 15-летние субординированные облигации.

В октябре 2016 года ЦБ ввел в банке временную администрацию сроком на шесть месяцев.

«Пересвет» занимал 41-е место в банковской системе России по размеру активов. Более 49 процентов акций принадлежало Московскому патриархату Русской православной церкви, 24 процента — Торгово-промышленной палате.