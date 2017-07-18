АСВ обнаружило недостачу в банке «Енисей»

Агентство по страхованию вкладов выявило недостачу имущества в банке «Енисей» на сумму 7,29 миллиарда рублей, сообщает Rambler News Service. Наибольшая «дыра» приходится на «прочие активы» (около 95 процентов).

В ходе проведения инвентаризации АСВ также выявило имущество, которое не было учтено в балансовых счетах банка, а именно банковское оборудование и мебель в количестве 396 единиц.

9 февраля ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у красноярского банка «Енисей». Как выяснил регулятор, организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

Материалы по теме Зачистка в секторе Накроет ли Россию новой волной банковского кризиса «Раздувалась как лягушка» Как один из крупнейших банков России оказался на грани краха

При этом «Енисей» не исполнял требования надзорного органа о создании необходимых резервов на случай возможных потерь, а также представлении отчетности, отражающей его реальное финансовое положение и наличие оснований для отзыва лицензии. Руководство и собственники банка не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности.

Позднее Арбитражный суд Красноярского края признал «Енисей» банкротом.

Согласно данным отчетности, по величине активов АКБ «Енисей» на 1 января 2017 года занимал 254-е место в банковской системе России.