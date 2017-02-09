ЦБ отозвал лицензию у красноярского банка «Енисей»

Банк России с четверга, 9 февраля, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у красноярского банка «Енисей». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с неисполнением финансовой организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных.

Как выяснил ЦБ, кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. «Адекватная оценка принимаемых рисков и достоверное отражение стоимости активов банка приводит к полной утрате его собственных средств», — отмечается в сообщении.

При этом «Енисей» не исполнял требования надзорного органа о создании необходимых резервов на случай возможных потерь, а также представлении отчетности, отражающей его реальное финансовое положение и наличие оснований для отзыва лицензии. Руководство и собственники банка не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности.

Банк «Енисей» — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, напоминает ЦБ. Согласно закону, вкладчикам предусмотрена выплата страхового возмещения в размере 100 процентов остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика.

Согласно данным отчетности, по величине активов АКБ «Енисей» на 1 января 2017 года занимал 254-е место в банковской системе России.