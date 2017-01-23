ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Центральный банк России отозвал с понедельника, 23 января, лицензии на осуществление операций у барнаульского «Тальменка-банка» и омского банка «Сириус». Об этом сообщается на сайте финансового регулятора.

Решение в отношении банков принято в связи с неисполнением федеральных законов, касающихся борьбы с отмыванием нелегальных доходов, а также нормативных актов ЦБ РФ. «Вследствие исполнения требований надзорного органа о формировании адекватных принятым рискам резервов на возможные потери кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал)... Руководство и собственники ООО "КБ «Тальменка-банк»" не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности», — говорится в, частности, в сообщении.

В соответствие с приказом ЦБ в «Тальменка-банк» и «Сириус» назначены временные администрации. Полномочия исполнительных органов кредитных организаций приостановлены.

КБ «Тальменка-банк» является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 января 2017 года он занимал 425-е место в банковской системе России. Банк «Сириус» не состоит в системе страхования вкладов. По величине активов он занимает 541 место среди российских банков.

11 января зампред Банка России Дмитрий Тулин заявил, что завершение процесса оздоровления банковского сектора займет еще около трех-пяти лет.