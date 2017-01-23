АСВ пообещало начать выплаты клиентам банков «Тальменк» и «Новация» с 6 февраля

Выплаты страхового возмещения вкладчикам барнаульского Тальменка-банка и майкопского банка «Новация», у которых Центробанк с 23 января отозвал лицензии, начнутся не позднее 6 февраля 2017 года. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Регулятор убрал с рынка эти кредитные организации на нарушение «антиотмывочных» законов.

Чтобы максимально ускорить прием заявлений граждан и сами выплаты, АСВ будет использовать банки-агенты, которые отберет на конкурсной основе не позднее 27 января. Заявления о выплате страховок клиенты смогут подавать в течение всего периода ликвидации банков. Страховки покрывают 100 процентов суммы всех вкладов в банке, в том числе открытых для предпринимательской деятельности, но не более 1,4 миллиона рублей (включая проценты).

Сумма, не компенсированная страховкой, погашается в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди. По банковскому счетам в иностранной валюте сумма страховки рассчитывается в рублях по курсу ЦБ на день отзыва лицензий — 23 января.

Регулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Тальменка-банка в связи с неисполнением «антиотмывочных» законов, а у банка «Новация» — за высокорискованную кредитную политику. Согласно данным отчетности, по величине активов Тальменка-банк на 1 января 2017 года занимал 425-е место в банковской системе России, банк «Новация» — 416-е место.