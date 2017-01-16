ЦБ отозвал лицензию у Булгар банка

Банк России с 16 января 2017 года отозвал лицензию у Булгар банка за непредоставление достоверной отчетности, отражающей обязательства перед физлицами. Об этом говорится в сообщении регулятора. Кроме того, из-за низкого качества активов финансовая организация несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами.

«С начала текущего года банк фактически прекратил обслуживание своих клиентов. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности», — отмечается в сообщении Центробанка

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В банк назначена временная администрация сроком до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

«Булгар банк» — участник системы страхования вкладов. Выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, предусмотрена в размере 100 процентов остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика. На 1 декабря 2016 года Булгар банк занимал 447-е место в банковской системе России.

11 января зампред Банка России Дмитрий Тулин заявил, что завершение процесса оздоровления банковского сектора займет еще около трех-пяти лет.