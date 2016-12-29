ЦБ отозвал лицензию у Банка на Красных Воротах

ЦБ с 29 декабря отозвал лицензию у московского Банка на Красных Воротах (БНКВ), говорится в пресс-релизе регулятора. Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов на начало третьего квартала кредитная организация занимала место в третьей сотне всероссийского банковского рейтинга.

Банк, как указывается в сообщении ЦБ, проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков привела к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности

В БНКВ назначена временная администрация сроком действия до появления конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

19 декабря ЦБ сообщил, что отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Вологдабанка», московского банка «Миръ», краснодарского «Идея банка» и нижегородского «Форус банка».

22 ноября советник председателя ЦБ Алексей Симановский сказал, что программа оздоровления российской банковской системы в основном выполнена.

В сентябре ЦБ рассказал, что за десять лет (с 1 января 2006 года) регулятор отозвал лицензии у 463 банков. Больше всего кредитных организаций было закрыто в 2015 году — 93, в 2014 году их число составило 86. Меньше всего лицензий отозвано в 2011-м (18) и в 2012-м (22).