У АСВ осталось 163 миллиарда рублей

Остаток средств в фонде обязательного страхования вкладов составляет 163 миллиарда рублей. При необходимости Агентство по страхованию вкладов (АСВ) может обратиться за кредитом в ЦБ. Об этом в пятницу, 14 июля, заявил глава АСВ Юрий Исаев, сообщает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время лимит долга АСВ перед Банком России составляет 820 миллиардов рублей, фактически от ЦБ получено 657 миллиардов рублей. При этом неиспользованный остаток составил 163 миллиардов рублей. «Если будет понятно, что существующего лимита может не хватить, мы оперативно обратимся к совету директоров АСВ с просьбой поддержать обращение к Банку России об увеличении этого лимита», — отметил Исаев.

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АСВ в последнее время испытывает значительную нагрузку, признал глава фонда. Произошло более 400 страховых случаев, 3,3 миллиона вкладчиков получили страховое возмещение в размере более 1,5 триллиона рублей. Все расчеты проходят в установленные сроки, добавил он. «Что касается задолженности — она существует, система фондируется за счет средств Банка России, так или иначе в ближайшее время эта зависимость сохранится», — полагает Исаев.

10 июля ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра» на три месяца, также была назначена временная администрация на полгода. Как заявил зампред ЦБ Василий Поздышев, в банке обнаружены признаки возможного вывода активов и манипуляций со вкладами.

Выплаты вкладчикам банка «Югра» станут одним из крупнейших страховых случаев за время расчистки банковской системы, признавали в ЦБ. На 1 июня в банке было 170 миллиардов рублей застрахованных вкладов, уточнил Поздышев. Всего объем вкладов физлиц составляет 185 миллиардов рублей.