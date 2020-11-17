Россиян научили разговаривать с телефонными мошенниками

В Центробанке рассказали, как следует разговаривать с телефонными мошенниками, и научили россиян правилам общения с ними. Об этом сообщил первый замглавы департамента информбезопасности ЦБ Артем Сычев, его слова приводит РИА Новости.

Эксперт указал, что при общении с мошенниками не стоит применять простых слов типа «да», а лучший способ борьбы — просто прекратить разговор. Зачастую злоумышленники стараются получить ответ да, чтобы у них был голосовой образец человека. С ним можно совершать некоторые банковские операции, например, подтвердить через звонок на голосовой помощник. Но использовать такую технологию в массовом масштабе пока сложно. «Мы еще до такого уровня не дошли, понятное дело, что пытаются эту историю тестировать, но даже в тех банках, которые реализуют такие сервисы, там просто "да" и "нет" недостаточно. Там все гораздо сложнее», — объяснил Сычев.

Ранее в ноябре стало известно, что телефонные мошенники начали использовать новый способ обмана клиентов банка. Обман начинается со звонка «младшего менеджера банка», который сообщает о возможности несанкционированного перевода денег. Злоумышленник уговаривают жертву приехать в отделение финансовой организации для выяснения обстоятельств и уточняет время ее прибытия в банк.