Банковские мошенники нашли способ нажиться на россиянах в условиях коронавируса

Банковские мошенники нашли способ нажиться на россиянах в условиях эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

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Мошенники звонят жертвам и, представляясь сотрудниками кредитных учреждений, обещают им отсрочки по кредитам, выплаты разных компенсаций и пособий. Кроме того, они убеждают граждан в том, что могут осуществить возврат денег за авиабилеты и медицинские тесты на заражение коронавирусом.

С помощью методов социальной инженерии мошенники пытаются убедить россиян предоставить им данные банковской карты, код безопасности, который банк отправляет по СМС, или самостоятельно осуществить платеж на сторонний счет. Кроме того, преступники рассылают письма со ссылками на фишинговые сайты. В ЦБ ожидают, что мошенники будут эксплуатировать тему коронавируса в течение всего периода эпидемии.

Ранее о том, что мошенники используют тему возврата средств за неиспользованные из-за эпидемии авиабилеты, чтобы обкрадывать россиян, сообщали в Ассоциации развития финансовой грамотности при Центробанке. Там поясняли, что злоумышленники во время телефонного разговора пытаются узнать данные банковской карты жертвы, убеждая, что это необходимо для возврата средств.

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