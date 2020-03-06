Российские банковские карты стали подделывать чаще

Подделки среди банковских карты в России стали встречаться чаще более чем на 50 процентов. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел России, передает РИА Новости.

Согласно данным ведомства, количество выявленных подделок за 2019 год выросло на 57,2 процента. Кроме того, мошенники стали чаще подделывать автомобильные страховки (26,7 процентов за год) и печати (на 15,3 процента).

Всего преступлений по статье «Мошенничество» за год стало больше на 14 процентов — 219 тысяч. Преступления постепенно перемещаются в эту сферу — они составляют 10,8 процента от числа всех совершенных противоправных действий, отметили в ведомстве.

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