Киберпреступники стали атаковать россиян почти в два раза чаще

За девять месяцев 2019 года число преступлений в сфере IT выросло почти в два раза — на 70,3 процента. Об этом со ссылкой на МВД России сообщает ТАСС.

Всего сотрудники правоохранительных органов зарегистрировали 201,7 тысячи преступлений в этой сфере за указанный период.

Сообщается, что чаще всего киберпреступники использовали для атак интернет, мобильную связь, а также банковские карты.

Ранее стало известно, что за 2018 год мошенники похитили у россиян около 2 миллиардов рублей. Почти 1,5 миллиарда из них были похищены в результате обмана с использованием интернет-банкинга. Чаще всего злоумышленники пользовались подменными номерами и «левыми» сим-картами.

В 2019 году кибератаки с помощью методов финансовой инженерии стали наиболее распространенными. Эксперты прогнозируют, что популярность таких преступлений у мошенников сохранится в ближайшее время.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!