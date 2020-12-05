Тысячи сейфов с посылками россиян оказались открыты из-за хакеров: в работе сервиса доставки онлайн-заказов PickPoint произошел сбой в результате кибератаки на провайдеров, обеспечивающих доступ в интернет для постаматов. Об этом сообщается на сайте компании.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе PickPoint, взлому подверглись 2732 постамата.

При этом не уточняется, в каких именно городах России произошел сбой. Однако пользователи соцсетей сообщают о внезапно открывшихся постаматах в Москве. Так, в Instagram появилось видео мужчины, который снял открытые сейфы в районе Раменки. «Дверцы открываются сами, бери, что хочешь. Это просто жесть. И все в полных заказах...» — рассказал автор ролика. А издание NGS сообщило об открывшихся 4 декабря дверцах постаматов в Новосибирске.

PickPoint пообещал оповестить пострадавших клиентов, чьи посылки оказались в открытых сейфах. Их оповестят о статусах заказов, а ответственность за «соблюдение интересов пользователей» сервис возьмет на себя.

Компания обеспечивает 80 процентов трафика заказов онлайн-ритейлеров через постаматы, уточняется на сайте.