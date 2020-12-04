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Утечку интимных фото фаворитки короля Таиланда объяснили кознями придворных

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Сининат Вонгваджирапакди
Сининат Вонгваджирапакди
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Сторонники таиландской королевы Сутхиды добиваются повторного изгнания фаворитки короля Сининат Вонгваджирапакди. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

В ноябре в интернет утекли сотни фотографий, похищенных с телефонов Сининат. Журналист Эндрю Макгрегор Маршалл, много лет освещавший жизнь таиландских монархов, утверждает, что вскоре после освобождения фаворитки из тюрьмы получил карту памяти с ее снимками, в том числе интимными. Он объясняет утечку кознями придворных, которые недовольны возвращением Сининат. Они рассчитывали, что выложенные фото испортят ее репутацию и повлекут новый скандал.

Сининат всю осень посещала различные провинции Таиланда с визитами, призванными повысить популярность короля Махи Вачиралонгкорна Рамы X. Это происходило на фоне многомесячных студенческих протестов, на которых требуют реформировать монархию. В каждом регионе соперница королевы выступала в местной национальной одежде. Вопреки дворцовой традиции, она пожимала руки поклонникам и позировала с ними для фотографий.

Наблюдатели отмечают, что Сининат и Сутхида никогда не появляются вместе по собственной воле. На редких мероприятиях, где приходилось присутствовать обеим женщинам, они старались не смотреть друг на друга. Ни одна из них при этом не публиковала в Instagram снимки, на которые попала соперница.

Сининат назначили благородным королевским консортом в июле 2019 года. Спустя всего три месяца она оказалась в опале: ее обвинили в нарушении субординации и лишили титула, а также отобрали звание генерал-майора и все воинские награды. Утверждалось, что причиной опалы стали ее придворные амбиции и конфликт с королевой.

После отставки бывшая фаворитка долгое время не появлялась на публике. В Таиланде ходили слухи, что Сининат убита или умерла. В действительности ее почти на год бросили в женскую тюрьму Лат Яо. Маха отменил свое решение и вернул Сининат титул лишь в сентябре 2020 года. После этого ее освободили и на частном самолете отвезли в Германию, где монарх и его любовницы пережидали пандемию новой коронавирусной инфекции.

Маха Вачиралонгкорн был женат четыре раза. В 1977 году будущий король заключил брак с двоюродной сестрой, принцессой Мом Луанг Соамсавали Китиякара. Спустя три года они расстались, но официально развод был оформлен лишь в 1993 году. К тому времени принц жил с любовницей — актрисой Ювадхидой Полпрасет. В 1994 году они зарегистрировали брак, а через два года принцесса сбежала в Великобританию.

Принц объяснил разрыв тем, что супруга изменяла ему с 60-летним маршалом авиации Таиланда Анандом Ротсамханом. Он назначил новым маршалом авиации своего карликового пуделя Фу Фу и нашел третью жену — простолюдинку Срирасми Акхарапхонгпричу. В мае 2014 года в прессу просочились фотографии, на которых Срирасми, одетая только в стринги, кормит Фу Фу праздничным тортом. Через несколько месяцев она лишилась титула из-за обвинений в коррупции, а пудель скончался.

Четвертый и последний брак был заключен в мае 2019 года. 66-летний король женился на 40-летней Сутхиде Тиджай — бывшей стюардессе, которая возглавляла его личную охрану. Именно с ней не смогла поладить опальная Сининат Вонгваджирапакди.

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