Монархисты призвали не свергать короля Таиланда

В таиландской столице Бангкоке на фоне многодневных студенческих протестов прошла акция монархистов. Они призвали защитить монархию, сообщает Reuters.

Члены монархической организации «Лояльный таиландец» выступили с тремя требованиями: не допускать роспуска парламента, изменять конституцию страны лишь по «подобающим каналам» и сурово наказывать всех, кто добивается изменения государственного строя.

Некоторые из участников махали флагами Таиланда, другие держали портреты короля Махи Вачиралонгкорна Рамы Х и плакаты с надписями «Спасем нацию», «Не притесняйте лоялистов» и «Свергать монархию — через мой труп». В мероприятии участвовали более тысячи человек, причем большинство составляли пожилые люди.

Материалы по теме Полуголый король Карточные долги, десятки наложниц и роскошные вечеринки: как живет правитель Таиланда Его величество Чебурашка Фаворитка-летчица, охота на нетопырей и загадочный развод: что за год натворили королевские семьи

Поводом для акции стали студенческие протесты, которые продолжаются более месяца. В некоторые дни численность демонстрантов превышала 10 тысяч человек. Протестующие требовали отставки премьер-министра Праюта Чан-Очи, пришедшего к власти после военного переворота в 2014 году, принятия новой конституции и проведения выборов. Некоторые призывали реформировать монархию, несмотря на риск нарушения запрета на оскорбление короля, карающегося тюремным заключением на срок до 15 лет.

В марте сообщалось, что 67-летний тайский король Маха Вачиралонгкорн Рама Х пережидает эпидемию новой коронавирусной инфекции в Германии. Вместе с ним в роскошном отеле самоизолировались 20 наложниц и свита. В апреле монарх ненадолго летал в Бангкок на фестиваль «Чакри», но затем вернулся. В мае Маха и его 20 наложниц прокатились на велосипедах по альпийскому лесу.

Жители Таиланда возмущены поведением короля. Как только новость о его поездке попала в соцсети, таиландцы ввели в Twitter хештег, который в переводе с тайского означает «Зачем нам нужен король?». Под этим хештегом было написано более миллиона публикаций.