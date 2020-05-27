Отдыхающий за границей король Таиланда вывез своих любовниц в лес

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн Рама Х, самоизолировавшийся из-за коронавируса за границей, вывез нескольких из своих 20 наложниц на велопрогулку по горному лесу. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

67-летний тайский король месяцами не выходил на публику, пережидая пандемию COVID-19 в четырехзвездочном немецком отеле Grand Hotel Sonnenbichl. Недавно фоторепортеры заметили Раму Х на горной дороге: монарх сменил королевский наряд на велоформу и прокатился на велосипеде по Баварским Альпам вместе с любовницами.

Велопрогулка монарха и его попутчиц под надзором охраны длилась около двух часов. В пункте назначения короля ждала его свита, подготовившая ему комфортабельный транспорт для облачения в официальную одежду.

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По данным немецкой газеты Bild, Рама Х занял весь четвертый этаж отеля, который, согласно слухам, превратили в «дворец для монарха и его многочисленных наложниц», уставленный привезенным из Бангкока антиквариатом.

9 апреля сообщалось, что монарх ненадолго летал в Бангкок. Целью поездки было участие в фестивале «Чакри».

Жители Таиланда возмущены поведением их предводителя. Как только новость о его поездке просочилась в соцсети, тайцы ополчились на своего короля. Они ввели в Twitter хештег, который в переводе с тайского означает: «Зачем нам нужен король?» Под этим хештегом сделано уже более миллиона публикаций. Местные жители выразили свое негодование, невзирая на тайский закон, согласно которому за оскорбление монархии грозит тюремный срок до 15 лет.

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Маха Вачиралонгкорн был женат четыре раза. В 1977 году будущий король заключил брак с двоюродной сестрой, принцессой Мом Луанг Соамсавали Китиякара. Спустя три года они расстались, но официально развод был оформлен лишь в 1993 году. К тому времени принц жил с любовницей — актрисой Ювадхидой Полпрасет. В 1994 году они зарегистрировали брак, а через два года принцесса сбежала в Великобританию.

Принц объяснил разрыв тем, что супруга изменяла ему с 60-летним маршалом авиации Таиланда Анандом Ротсамханом. Он назначил новым маршалом авиации своего карликового пуделя Фу Фу и нашел третью жену — простолюдинку Срирасми Акхарапхонгпричу. В мае 2014 года в прессу просочились фотографии, на которых Срирасми, одетая только в стринги, кормит Фу Фу праздничным тортом. Через несколько месяцев она лишилась титула из-за обвинений в коррупции, а пудель скончался.

Четвертый и последний брак был заключен в мае 2019 года. 66-летний король женился на 40-летней Сутхиде Тиджай — бывшей стюардессе, которая возглавляла его личную охрану. Опальная фаворитка Сининат Вонгваджирапакди на семь лет моложе Сутхиды. Она также служила в охране короля.

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