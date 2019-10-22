Фаворитка тайского монарха обидела королеву и попала в опалу

Фаворитку короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна Рамы X обвинили в нарушении субординации и лишили титула. Об этом сообщает издание Khaosod English.

Согласно официальному заявлению королевского дворца, Сининат Вонгваджирапакди пыталась помешать коронации жены монарха Сутхиды и сама метила на ее место. Кроме того, она злоупотребляла своим влиянием при дворе и без разрешения участвовала в некоторых мероприятиях.

В июле Сининат присвоили титул благородного королевского консорта, который не использовался около 100 лет. Как выяснилось, таким образом король рассчитывал утолить ее амбиции и разрешить назревающий конфликт с женой. Когда план не сработал, фаворитка попала в опалу.

В официальном заявлении ее действия названы проявлением нелояльности и неблагодарности. «Они привели к разногласиям среди королевских слуг и неверному пониманию у публики, — говорится в документе. — Это равносильно акту саботажа против страны и института монархии».

Помимо титула благородного королевского консорта, у Сининат отобрали звание генерал-майора и все воинские награды.

Маха Вачиралонгкорн был женат четыре раза. В 1977 году будущий король заключил брак с двоюродной сестрой, принцессой Мом Луанг Соамсавали Китиякара. Спустя три года они расстались, но официально развод был оформлен лишь в 1993 году. К тому времени принц жил с любовницей — актрисой Ювадхидой Полпрасет. В 1994 году они зарегистрировали брак, а через два года принцесса сбежала в Великобританию.

Принц объяснил разрыв тем, что супруга изменяла ему с 60-летним маршалом авиации Таиланда Анандом Ротсамханом. Он назначил новым маршалом авиации своего карликового пуделя Фу Фу и нашел третью жену — простолюдинку Срирасми Акхарапхонгпричу. В мае 2014 года в прессу просочились фотографии, на которых Срирасми, одетая только в стринги, кормит Фу Фу праздничным тортом. Через несколько месяцев она лишилась титула из-за обвинений в коррупции, а пудель скончался.

Четвертый и последний брак был заключен в мае 2019 года. 66-летний король женился на 40-летней Сутхиде Тиджай — бывшей стюардессе, которая возглавляла его личную охрану. Опальная фаворитка Сининат Вонгваджирапакди на семь лет моложе Сутхиды. Она также служила в охране короля.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!